Lula já admite a derrota de Haddad

A um interlocutor que foi visitá-lo na cadeia, em Curitiba (PR), o ex-presidente Lula admitiu abertamente a derrota do candidato Fernando Hadad na eleição. É o que informa a Veja Online.





Na visão dele, e da cúpula do PT, só um grande escândalo poderia mudar o resultado final.





Pela pesquisa Datafolha, a mais recente, divulgada no Jornal Nacional, a rejeição ao candidato Fernando Haddad (PT) superou a de Jair Bolsonaro (PSL) no último levantamento realizado pelo instituto para o segundo turno das eleições deste ano.





Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados não votaria de jeito nenhum no petista, contra 41% para o capitão do Exército.





Considerando os votos por região, Bolsonaro continua vencendo em todas, exceção feita ao Nordeste, onde Haddad tem 53% das intenções de voto, contra 31% do capitão reformado do Exército. No Sudeste, região mais populosa do País, o presidenciável do PSL bate o petista por 55% a 29%. No sul, a diferença chega a 61% contra 27%.





A pesquisa Datafolha foi realizada a pedido da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. Ela tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 9.137 eleitores em 341 municípios entre ontem e hoje. O levantamento foi registrado no TSE com o código BR-07528/2018.