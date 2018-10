Mais uma mulher é assassinada na Grande Fortaleza. No ano, já são 373 vítimas

Subiu para 373 o número de mulheres vítimas de assassinato no Ceará em 2018. Em apenas oito dias de outubro, ocorreram mais sete crimes do gênero. O mais recente aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de violência nas proximidades de uma lagoa, no bairro Precabura, no Município do Eusébio.





O corpo foi encontrado minutos após os moradores da área terem ouvido estampidos na direção da Lagoa da Precabura. Instantes depois, o corpo da vítima foi encontrado por populares, que ligaram para a Polícia informando o fato. Patrulhas da 1ª Companhia do 15º BPM (Eusébio) foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender à ocorrência.





A mulher morta vestia um short jeans azul e uma blusa de malha com alças verde. Moradores não informaram sobre suspeitas do crime. Disse que a vítima estaria na companhia de outras pessoas participando de uma bebedeira nas proximidades da Lagoa.





No local do crime foram encontradas várias cápsulas de balas de pistolas. O corpo da vítima foi removido à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), órgão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), na Capital.





Crimes





Balanço Somente no mês de setembro passado, 40 mulheres foram assassinadas no Ceará, a maioria jovens e adolescentes. Neste mês, já foram registrados sete crime. No último fim de semana, foram dois casos em Fortaleza.





Na Rua da Conquista, no bairro de Fátima, uma mulher de 31 anos foi assassinada a golpes de faca na tarde do último sábado (6), por volta de 14h27. A vítima identificada como Janaína da Silva Rodrigues. Segundo a Polícia, tratou-se um caso de feminicídio. A identidade do autor do crime não foi revelada.





Na madrugada de domingo (7), por volta de 4 horas, bandidos invadiram uma residência na Rua Democrata, no bairro Granja Portugal, na zona Sul de Fortaleza, e mataram, a tiros, um casal. A mulher foi identificada apenas por Ana Paula.





Veja a lista das mulheres mortas no Ceará em outubro/2018:





01 – (01/10) – Edineuza Costa Silva (bala) – Bairro Salviano Campos/Pompéia (QUIXERAMOBIM)





02 – (02/10) – Laynara Sousa da Silva (bala) – Rua 118/Bairro Conjunto Timbó (MARACANAÚ)





03 – (03/10) – Sara da Silva Conceição (bala) – R. Sargento João Pinheiro/Jatobá/Siqueira (CAPITAL)





04 – (04/10) – Jéssica Victor de Lima (bala) – Sede (LIMOEIRO DO NORTE)





05 – (06/10) – Janaína da Silva Rodrigues (bala) – Rua da Conquista/Bairro de Fátima (CAPITAL)





06 – (07/10) – Ana Paula (bala) – Rua Democrata/Bairro Granja Portugal (CAPITAL)





07 – (08/10) – Vítima não identificada (bala) – Lagoa da Precabura (EUSÉBIO).





