MATANÇA: Fim de semana marcado pelas eleições deixa 31 pessoas assassinadas no Ceará

Nem mesmo a intensificação do policiamento impediu que a violência acontecesse.

Trinta e uma pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana marcado pelas eleições. Oito crimes de morte ocorreram na Capital, 12 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), seis no Interior Sul e mais cinco no Interior Norte. Um dos óbitos decorreu de intervenção policial. Em Fortaleza, foi registrado um duplo homicídio, quando um casal acabou sendo executado sumariamente dentro de uma residência no bairro Granja Portugal.





Era por volta de 4 horas, quando os moradores da Rua Democrata acordaram com os estampidos vindos de dentro de uma casa. Logo depois, a Polícia foi acionada através do telefone 190 e os corpos de um homem e de uma mulher encontrados crivados de tiros em um dos quartos da residência. A Polícia não revelou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados à Perícia Forense (Pefoce).





Em Fortaleza, além do caso do duplo homicídio na Granja Portugal, foram registrados homicídios nos seguintes bairros: Jardim das Oliveiras, Conjunto Ceará, Fátima, Aerolândia, Siqueira e Ancuri.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 12 pessoas foram assassinadas no intervalo entre sexta-feira (5) e domingo (7), nos seguintes Municípios: Aquiraz (2), Caucaia (2), Itaitinga (2), Maracanaú (2), Pacajus (2), Guaiúba (1) e Horizonte (1).





Interior





Na Região Interior Sul ocorreram seis homicídios em Jaguaretama (2), Juazeiro do Norte (2), Milagres e Tauá. No Interior Norte foram cinco assassinatos em Tururu (2), Palmácia, Crateús e Paraipaba.