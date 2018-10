MATRÍCULAS 2019 - COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO

O Colégio Luciano Feijão, na proposição dos seus ideais, dos seus projetos, e da sua proposta pedagógica, tem em vista a formação de alunos críticos, aptos a interagir no mundo, de forma equilibrada e comunicativa, sendo sua ação cidadã norteada por valores morais, como o respeito, a responsabilidade, a justiça e a solidariedade. Vislumbramos a constituição de uma escola com vistas à efetivação de processos educativos que atendam à diversidade e às necessidades dos alunos, não perdendo de vista a formação cidadã, o desenvolvimento acadêmico e a preparação para o mundo profissional. Para atingir essa meta, muito além de uma moderna infraestrutura, nossa instituição oferece um ambiente saudável e acolhedor para seu (sua) filho (a) desenvolver suas potencialidades e habilidades cognitivas, socioafetivas e motoras. Mantemos também um corpo docente composto pelos melhores professores do Ceará, que, por sua vez, são acompanhados por uma equipe técnico-pedagógica de profissionais com alto nível de formação e larga experiência profissional.





Oferecemos, dentre outros serviços educacionais e espaços físicos:





- Sistema de Tempo Integral* (do LF Baby ao 1º ano do Ensino Fundamental);





- Sistema de Tempo Semi-integral* (do LF Baby ao 5º ano do Ensino Fundamental);





- Acompanhamento nutricional (do LF Baby ao 1º ano do Ensino Fundamental);





- Serviço de Psicologia;





- Laboratório de Redação (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio);





- “Aulões” de atualidades (Ensino Fundamental II e Ensino Médio);





- “Aulões” de véspera para os principais vestibulares (Ensino Médio);





- Atividades extracurriculares: música, teatro, dança e esporte* (Ensino Fundamental II e Ensino Médio);





- Aulas de intensificação dos conteúdos curriculares (Educação Infantil ao Ensino Médio);





- Praça de alimentação e espaço de socialização;





- Salas de aula com recursos multimídia;





- Sala multimídia com projeção em 3D;





- Biblioteca com iPads;





- Internet sem fio em todas as salas de aula.





*Serviços opcionais adquiridos mediante taxa adicional.