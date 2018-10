Medicina UNINTA realiza V Outubro Acadêmico

Entre os dias 17 a 19 de outubro, o Curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Klauber Roger Carneiro, realizou o V Outubro Acadêmico. O evento trouxe como tema “Tecnologia e Ética”, reunindo professores, estudantes e profissionais da área.





A abertura do evento aconteceu no auditório Plutão no Centro de Convenções de Sobral, com palestra do Dr. Renato Evandro Moreira Filho, que abordou “Tecnologia, Ética e Mídias Sociais”. Os participantes contaram com uma programação diversificada, com oficinas, conferências, competições, exposição e avaliação de trabalhos acadêmicos com premiações para os destaques.





A Diretora de Extensão e Responsabilidade Social da instituição, Profa. Esp. Regina Aguiar, afirma que o objetivo do evento é “unir os alunos do curso de Medicina com os professores e assim incentivar as práticas dos três pilares da academia que são o ensino, a pesquisa e a extensão de todas as áreas médicas trabalhadas”.





A aluna do 8° semestre do curso de Medicina, Noailles Magalhães (22), relatou a importância de participar do V Outubro Acadêmico, “Foi uma experiência enriquecedora, tivemos a oportunidade de apresentar trabalhos científicos, algo importante para o nosso currículo, e as ligas acadêmicas puderam ministrar oficinas, promovendo maior integração e troca de conhecimentos entre os acadêmicos de Medicina”.