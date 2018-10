UNINTA - Medicina Veterinária realiza o I Outubro Rosa Pet de Sobral

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Prof. Ma. Érika Lage de Macedo, promove neste mês o seu “Outubro Rosa Pet”, com foco nas patologias mamárias que acometem as fêmeas dos animais domésticos. Para iniciar as atividades, realizou o “Mutirão do Lacinho”, que aconteceu na segunda-feira (01), no pátio do Prédio Sede II da instituição.





A professora responsável pela campanha, Profa. Dra. Cíntia Almeida de Souza, comentou sobre o objetivo do mutirão. “Esse é o primeiro Outubro Rosa PET que está acontecendo em Sobral. E estamos realizando hoje o mutirão do lacinho, onde estão sendo confeccionados os lacinhos para a campanha do outubro rosa pelos acadêmicos do curso”, explicou.





De acordo com a organização, durante o mês de outubro ainda serão realizadas várias atividades, o Encontro de Patologia Mamária do Ceará, que acontecerá nos dias 08 e 09 em Fortaleza e no dia 10 em Sobral, no Centro de Educação a Distância (CED) e o atendimento clínico gratuito (exceto exames e procedimentos) para cadelas e gatas que tenham lesões mamárias, nos dias 11, 17, 24 e 31, oferecidos pelo Hospital de Pequenos Animais do UNINTA (HOVET).





Confira a programação:









Programação (10/10):





13h – Inscrição e Entrega de Material





13h30 às 14h – Abertura do I EPM-CE





14h10 às 15h – A Influência do Ambiente na Carcinogênese. (Prof. Dr. Paulo Ricardo de Oliveira Bersano) Faculdade de Veterinária – UECE, Fortaleza – CE.





15h10 às 16h – A Importância do Painel de Biomarcadores nos Tumores de Mamários. (Prof. Dr. Belarmino Eugênio Lopes Neto) Faculdade de Veterinária – UECE, Fortaleza – CE.





16h05 às 16h15 – Espaço Patrocinador.





16h15-16h40 – Coffe break





16h40 às 17h30 – Neoplasias Mamárias da Cadela: Do diagnóstico ao Tratamento – Experiência da UFMG. (Prof. Dr. Geovanni Dantas Cassali) Instituto de Ciências Biológicas – UFMG, Belo Horizonte – MG.





17h40 às 18h30 – Tratamento Quimioterápico das Neoplasias Mamárias: Novas Perspectivas. (Profa.Dra. Denise Granato Chung) – Centro Universitário INTA (UNINTA), Sobral-CE.





18h40 às 19h30 – Princípios da Cirurgia Oncológica. (Dr. Márcio César Vasconcellos) Centro de Oncologia do Hospital Veterinário Vetclinic, Fortaleza-CE.





19h30 às 20h – Coffe break – Espaço Patrocinador.





20h às 20h50 – Neoplasias Mamárias da Cadela: Do Diagnóstico ao Tratamento – Experiência da UFBA. (Profa. Dra. Alessanra Estrela Lima) Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFBA, Salvador – BA .