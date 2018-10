Moradores do distrito de Salgado dos Machados solicitam policiamento. Segundo o denunciante, a segurança pública na referida localidade é ZERO.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia Meu Amigo venho aqui No Nome da População do Distrito Salgado dos Machado Que o secretário de Segurança de Sobral Olhe Mais pela Nossa População tá virando uma zona de tráfico e guerra não podemos nem deixa uma porta mais aberta sentar na calçada como todos fazia a 5 anos atrás a população tá pedindo socorro secretario uma base policial no Distrito pra abranja salgado Varjota."





Ficarei muito agradecido se vc postar essa matéria obg."