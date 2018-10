MOSES RODRIGUES CONSEGUE MAIS RECURSOS PARA O CEARÁ

Após reunião de bancada com a presença do governador do Ceará, Deputado Moses segue para o Ministério da Saúde e consegue liberação de recursos para Viçosa do Ceará, Guaraciaba do Norte, Pacatuba e Campos Sales





Uma agenda intensa marcou a quarta-feira (31) do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE). Pela manhã o parlamentar participou da reunião da bancada cearense, que contou com a presença do governador reeleito, Camilo Santana (PT/CE). O encontro foi realizado em Brasília.





Durante a reunião, foram tratadas pautas importantes para o desenvolvimento do Estado, como o destino dos recursos da Lei Orçamentária Anual. “Neste momento o Ceará precisa de união. Hoje durante nossa reunião de bancada ouvimos as principais demandas governador e, juntos, elaboramos estratégias para que nossas verbas parlamentares sejam destinadas para áreas como segurança, saúde e geração de emprego”, destacou Moses.