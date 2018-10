Ministério Público de Sobral adentrou com Ação de Improbidade Administrativa contra Ivo Gome se Aleandro Linhares (procurador geral do município), pedindo, dentre outras coisas, a perda dos direitos políticos dos mesmos por 8 anos! Eles são acusados de omissão no dever de garantir o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas, acobertando o marido da vice-prefeita de Sobral.

