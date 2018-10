NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), através da Coordenadoria de Infraestrutura, esclarece que a obra de requalificação de passeios no Bairro Jerônimo de Medeiros Pando (Betânia) tem como finalidade a melhoria e adequação dos espaços urbanos e atendimento a NBR 9050, norma que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.





A Rua Erlanio de Paulo Gomes, beneficiada com a obra, embora já possuísse alguns passeios, estes deixavam de atender vários requisitos de acessibilidade, pois não possuíam rampas para cadeirantes, piso podotátil (tipo de aleta para deficientes visuais), além de ter largura inferior a 1,50 m.





Quanto ao material gerado pela obra, a empresa responsável pela execução do serviço tem a obrigação de, na sua conclusão, retirar todo o entulho produzido. Importante ressaltar que os materiais empregados estão em conformidade com as especificações e atendem às referidas normas. Até o recebimento definitivo das obras, todas as possíveis imperfeições serão completamente corrigidas.





A Secomp reitera a importância da obra em questão para o município de Sobral, adequando-se às normas vigentes, prática indispensável a conduta da administração pública.