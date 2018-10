A Secretaria da Educação de Sobral informa que realizou visitas técnicas ao colégio Renato Parente, no Bairro Cohab III (próximo à Igreja do Divino Espírito Santo), e elaborou um orçamento para que sejam feitos os reparos necessários. No semestre letivo de 2019, o prédio voltará a ser utilizado como anexo de uma das unidades escolares da rede pública municipal de ensino.