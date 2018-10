NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) informa que, em 2017, a administração municipal efetivou o distrato com a empresa responsável pela construção da escola de ensino fundamental do distrito de Aprazível por descumprimento contratual, decorrente do não cumprimento do cronograma físico-financeiro, sendo aplicadas todas as sanções cabíveis.





Após esta etapa, foi necessário a realização de um novo procedimento licitatório que culminou na contratação de uma nova empresa. Esta, terá um prazo de 360 dias para a conclusão da obra, ficando a inauguração prevista para o 2º semestre de 2019.