Núcleo de Práticas Jurídicas do UNINTA será inaugurado ainda em outubro

Com o objetivo de aumentar o campo de estágio para os acadêmicos e colaborar socialmente com a comunidade, o curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Dra. Fernanda Maria Afonso Carneiro, inaugurará o Núcleo de Práticas Jurídicas no próximo dia 24.





A inauguração contemplará o momento solene de corte de laço e apresentação da placa para a comunidade acadêmica e jurídica, que terá como convidados os representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal Regional do Trabalho em Sobral, da Justiça Federal de Sobral, da Procuradoria da República, da Advocacia Geral da União, da Escola Superior da Magistratura, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Escola Superior da Advocacia.





Contando com uma estrutura de ponta, o núcleo oferecerá atendimentos gratuitos relacionados a direito cíveis para a comunidade em geral. A coordenadora do curso, Profa. Dra. Fernanda Maria, comentou sobre as futuras atividades.





“O Núcleo de Práticas Jurídicas será o local onde faremos a prática real, iremos oferecer atendimentos à população sobralense e regional com o apoio da Defensoria Pública, juntamente com os professores, que irão orientar os alunos sobre como atender, principalmente, nas áreas cíveis e de família, além de ter a possibilidade de agregar conhecimento técnico científico de toda a comunidade acadêmica”, declarou a coordenadora.





Em sua fala, a coordenadora também mencionou que em uma parte do prédio funcionará a Vara da Infância e Juventude. “Nós firmamos uma parceria entre o UNINTA e o Tribunal de Justiça, mais precisamente com a pessoa do Desembargador Dr. Gleidson Pontes, para que pudéssemos atender uma justiça especializada no menor adolescente, o que se torna mais um campo de estágio para os nossos estudantes e também aumenta a responsabilidade social da instituição”, concluiu.





No prédio que irá ser inaugurado também irá funcionar o Núcleo de Mediação e Conciliação (NUPEMEC) e tem estrutura para futuras realizações de palestras, minicursos, oficinas, simulação de juri e audiência, cursos de nivelamento, entre outras atividades consideradas importantes para a formação do acadêmico.