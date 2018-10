Operação das polícias Federal e Militar evita roubo milionário em empresa de segurança na Capital. Nove bandidos presos

Uma megaoperação que envolveu quase uma centena de policiais federais e militares, na madrugada desta terça-feira (23), em Fortaleza, terminou em tiroteio, mas impediu que uma quadrilha interestadual ligada a uma facção da região Sudeste do País praticasse um roubo milionário semelhante ao ocorrido no Banco Central, em 2005. O bando criminoso planejava atacar a sede da uma empresa de segurança e transporte de valores localizada na Avenida Pessoa Anta, na Praia de Iracema. Um agente da Polícia Federal e dois bandidos ficaram feridos a tiros.





A quadrilha formada por bandidos de São Paulo e do Ceará planejava invadir as dependências da empresa de valores Brink’s e dali roubar todo o dinheiro que havia no cofre-forte. O local também abriga dezenas de carros-fortes que, diariamente, fazem o abastecimento e recolhimento de malotes bancários, comerciais e industriais em Fortaleza e Região Metropolitana. O grupo era formado por cerca de 15 criminosos que estavam fortemente armados e em vários veículos.





A Polícia Federal já vinha investigando sigilosamente o planejamento da ação criminosa e ontem teve a certeza de que a quadrilha iria atacar a empresa durante a madrugada de hoje. Por conta do poder de fogo do grupo criminoso, da quantidade de bandidos e da certeza de que haveria reação, a PF mobilizou para Fortaleza equipes de atiradores de elite do seu Comando de Operações Táticas (COT), baseado em Brasília; e do Grupo de Pronta Intervenção, da Superintendência da PF em Fortaleza.





Avenidas fechadas





Para cercar o bando, a PF pediu o apoio da Polícia Militar, que mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). As avenidas Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Leste-Oeste foram bloqueadas pela Polícia na operação. Ainda assim, houve troca de tiros com os criminosos e um agente da PF ficou ferido, além de dois assaltantes.





No total, nove bandidos foram presos com o forte armamento – fuzis e pistolas - que seria usado para render os vigilantes. Os dois homens baleados na troca de tiros com os agentes foram socorridos e encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro) no começo da madrugada, assim como o agente da PF. Segundo Nota da Assessoria de Comunicação Social da Superintendência da PF em Fortaleza, nenhum dos feridos corre risco de morte. Nove foram autuados em flagrante pelos crimes de organização criminosa, receptação, uso de documentos falsos e tentativa de roubo. Os nomes dos criminosos não foram revelados, mas, segundo fontes ouvidas na manhã de hoje, o bando era encabeçado por pessoas de São Paulo, ligadas a uma facção.





(Fernando Ribeiro)