Oportunidade: Fórum de Sobral seleciona estagiários de Direito

O Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Fórum Estadual da Comarca de Sobral, seleciona 40 (quarenta) estagiários voluntários. Os estudantes interessados poderão se inscrever até o dia 29 de outubro e as fichas de inscrição deverão ser entregues na coordenação do curso.





A seleção acontecerá em fase única, uma prova escrita, sobre o conteúdo disposto no edital. Em caso de empate nas notas, o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) será utilizado como critério de desempate. O resultado será divulgado até o dia 31 de outubro, na coordenação do curso de Direito.