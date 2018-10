Pedagogia UNINTA desenvolveu atividades em comemoração ao Dia das Crianças

Na última terça-feira (09), o Curso de Pedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA) desenvolveu o projeto “Cine Educação-Aprendendo com a Arte”, com a presença de crianças da Escola Padre Osvaldo e dos bairros próximos a instituição. A coordenadora, Profa. Ma. Francirene Parente, e um grupo de acadêmicos lideraram as atividades em comemoração ao Dia das Crianças.





A programação contou com apresentação de vídeo educativo, com o objetivo de despertar o interesse no desenvolvimento das múltiplas linguagens através da diversão com harmonia na convivência social. Os estudantes do curso se caracterizaram com fantasias de personagens infantis e realizaram brincadeiras envolvendo as relações sociais, organizando as emoções através do sentir e fazer no processo de aprendizagem.





De acordo com a organização, “o brinquedo e o ato de brincar completam o mundo mágico infantil através de diferentes instrumentos e formas pedagógicas.” O evento foi encerrado com a entrega de kits escolares e coffe break para todas as crianças presentes.