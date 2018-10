Pesquisa Datafolha privilegia municípios favoráveis ao PT

Estaria o instituto Datafolha manipulando as pesquisas sobre a corrida presidencial para fortalecer Fernando Haddad (PT) e mascarar a verdadeira força de Jair Bolsonaro (PSL)?





As informações abaixo são do jornalista Leandro Mazzini no jornal O Dia.





Dados curiosos da Datafolha de 20 de setembro, com 8.601 eleitores em 323 cidades (TSE 6919/2018): 89 delas do Nordeste, e 50 só em Pernambuco – 15,47% das cidades pesquisadas são do estado (reduto de Lula), onde foram feitas pesquisas em 146 bairros desses municípios.





Pernambuco foi disparado o estado onde houve mais pesquisas.





Do Nordeste, a maioria das cidades pesquisadas foram de Pernambuco, Bahia, Ceará e Piauí, estados onde o PT vence as eleições desde Lula da Silva.





Nessa pesquisa, Fernando Haddad (PT) pulou para 16% e apareceu em segundo lugar.