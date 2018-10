Pistoleiros matam comerciante e deixam a esposa e a filha baleadas em Jaguaribara

Uma caçada policial está sendo realizada na região do Vale do Jaguaribe desde a noite desta terça-feira (9), após pistoleiros matarem um homem e deixar feridas a esposa e a filha dele. O crime ocorreu na cidade de Jaguaribara (a 283Km de Fortaleza). A mãe e a filha, em estado grave, foram transferidas para Fortaleza. Os assassinos fugiram em uma motocicleta.





Segundo a Polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas, na Avenida Bezerra de Menezes, no Centro de Jaguaribara. Naquele momento, o comerciante Francisco Valdenes de Sousa Saldanha, o “Dênis”, caminhava ao lado da esposa, Maria Flávia Diógenes Saldanha, e da filha do casal, uma menina de apenas 2 anos de idade. Os três acabaram sendo surpreendidos pelos assassinos que estavam em uma motocicleta não identificada.





Os bandidos dispararam vários tiros de pistola contra o casal e a criança. Valdenes recebeu tiros na cabeça e morreu no local. Flávia foi atingida por três tiros, nos braços e na virilha. Já a criança, foi baleada no queixo e no rosto. As duas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Municipal, mas, em seguida, transferidas de ambulância, para Fortaleza, sendo encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro).





Caçada





Patrulhas do Destacamento da PM em Jaguaribara, da 3ª Companhia do 1º BPM (Jaguaribe) e da Força Tática (FT) do 1º BPM (Russas) estão sendo empregadas na caçada aos dois pistoleiros.





A Polícia não sabe, ainda, qual o motivo do crime e não revelou se já tem a identificação dos atiradores. O corpo de Francisco Valdenes de Sousa Saldanha foi removido do local do crime e encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Russas. (Fernando Ribeiro)