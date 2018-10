PMs REALIZAM A PRISÃO DE 4 HOMENS E APREENDEM 3 ARMAS DE FOGO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Na noite desta quarta-feira, dia 17, por volta das 21:30h, PMs da Uniseg e FTA realizaram a prisão quatro indivíduos com três armas de fogo e munições no residencial Nova Caiçara, precisamente no Bloco E, Quadra 4.





Armas apreendidas d ois revólveres calibre 38, uma pistola Taurus calibre 380 e várias munições.





Os acusados foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.