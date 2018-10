POLÊMICA: Vereador de Sobral aposta que Ciro iria para 2º turno, mas foge com fiasco do FG; confira

Carlos do Calisto empenhou a palavra com Linton Torquato: não desembolsou o dinheiro.

Uma confusão grande está acontecendo em Sobral. O vereador Carlos do Calisto (PDT) apostou com o advogado Linton Torquato que o presidenciável Ciro Gome (PDT) iria para o segundo turno. Como o FG amargou o terceiro lugar no primeiro turno, Calisto tem fugido para não pagar o que deve.





A pilantragem foi parar em rádio de Sobral e nas redes sociais. Linton chama sem meias palavras Calisto de moleque.





FONTE: CEARANEWS7