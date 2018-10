POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

A Equipe de Inspetores do Núcleo de Homicídios de Sobral, através de denúncia anônima, prendeu em flagrante o indivíduo de nome José Airton Cavalcante Filho, 21 anos, natural de Sobral, residente no bairro Vila União. José Airton foi flagrado com uma pistola do tipo Bereta.





A prisão aconteceu na Rua Jerusalém, na Vila União.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas