POLICIA CIVIL DE VARJOTA REALIZA GRANDE APREENSÃO DE DROGAS

Na manhã de hoje (18/10), a equipe de policiais civis de Varjota realizou uma operação para cumprimento de mandados de prisão na Rua do Cemitério, Bairro Empréstimo.





No local, havia um casal de adolescentes e foram encontradas 86 embalagens de cocaina e 62 balinhas de maconha.





O casal de adolescentes foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil local e liberado posteriormente, conforme determina a lei.





Na tarde de ontem em Varjota, nas proximidades do mesmo imóvel de hoje, outro casal de adolescentes já havia sido apreendido no local com drogas.





A policia civil de Varjota vem combatendo o tráfico de drogas e sistematicamente sufocando o crime organizado naquela região.





