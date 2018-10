Polícia Civil do Ceará passa a usar carro de luxo apreendido no combate ao crime

O trabalho incansável da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) tem trazido ótimos resultados e baixas importantes no patrimônio de grupos criminosos. O veículo modelo BMW 320i, fruto de apreensão policial realizada pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), foi liberado pela Justiça para o uso policial. O ex-proprietário do carro foi indiciado na Lei de Drogas (Lei 11.343/206), que prevê ordem de apreensão ou sequestro de bens cuja origem é comprovadamente criminosa.





Atualmente, 43 veículos apreendidos com acusados de crimes são utilizados pelos policiais civis em todo o Estado. O uso de bens apreendidos tem como papel principal reverter o emprego criminoso do bem em favor da população cearense. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) já utiliza um avião, modelo Cessna Aircraft 210M Centurion II, que foi apreendido com drogas, no município de Canindé, em 2015; e tem em sua posse um helicóptero modelo EC130 B4 também fruto de apreensão, neste ano.





Apreensão





O veículo BMW foi apreendido, no dia 20 de novembro de 2017, em uma série de ações desencadeadas pela DCTD, no combate ao tráfico de ilícitos, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital. Na época, 20 pessoas foram presas, todas integrantes de esquemas criminosos. Um dos alvos das ações estava com a BMW e se preparava para entregar drogas, no bairro Conjunto Ceará (AIS 02). Marcelo Colares de Araújo – com passagem por furto – não esboçou nenhuma reação durante o flagrante, sendo apreendidos, com ele, sete quilos de maconha. Já na sua casa, no mesmo bairro, os policiais apreenderam 15,8 quilos da mesma droga, divididos em tabletes e espalhados pelo imóvel. Foi apreendida também uma motocicleta, que seria um dos veículos utilizados pelo criminoso para realizar as entregas de materiais.