Polícia Civil e Pefoce terão concursos com mais mil vagas ainda neste ano, confirma secretário

Secretário da Segurança destacou que a pasta ainda trabalha para lançar um concurso para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) até o fim do ano.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, confirmou nesta sexta-feira (12), em seu perfil pessoal nas redes sociais, que o concurso da Polícia Civil do Estado será lançado com cerca de 1.496 vagas para os cargos de delegado, agente e escrivão.





A previsão, conforme o titular da pasta, é que o edital seja publicado até o fim deste ano. André Costa destacou que os candidatos deverão ter ensino superior para concorrer às vagas.





Além disso, o secretário da Segurança destacou que a pasta ainda trabalha para lançar um concurso para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) até o fim do ano. O número de cargos, porém, não foi revelado.





Em agosto, o governador Camilo Santa já havia confirmado a realização do concurso para Polícia Civil. Em uma publicação no Diário Oficial do Estado de fevereiro, o governo abriu crédito suplementar para a segurança pública abrir o concurso público.





O último concurso para Polícia Civil no Ceará ocorreu entre 2014 e 2015. À época, foram 168 vagas para delegado, 246 vagas para inspetor e 336 para escrivão.





Os salários iniciais variaram de acordo com o cargo: R$14.592 de delegado de polícia, R$ 3.946 para inspetor e R$3.946 escrivão.





