POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM COM 24 KG DE MACONHA EM CASCAVEL/CE

Composição do RAIO percebeu atitude suspeita do homem quando ele chegava em sua casa.

Júlio César Sousa da Silva, de 33 anos, foi preso por uma composição do Batalhão Raio na localidade de Jardim Primavera, em Cascavel, no litoral leste do Estado. A prisão aconteceu por volta das oito horas da noite desta sexta-feira (19).





Durante uma patrulha de rotina, os policiais do Raio perceberam a atitude suspeita de Júlio César que estava chegando de moto numa residência. Quando fizeram a abordagem, os policiais encontraram cerca de 24 quilos de maconha em um dos compartimentos da casa. Júlio assumiu ser o dono da droga.





Ele já tinha passagem pela polícia pelo artigo 155 que é subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Na casa, além do flagrante de tráfico contra Júlio César, a Polícia também prendeu a mulher dele que admitiu que sabia da droga. Mas na delegacia não ficou clara a participação dela no crime. Por isso o nome dela não foi revelado pelo delegado plantonista da Delegacia Municipal de Horizonte onde foi feito o procedimento do flagrante.





Fonte: Diário do Nordeste