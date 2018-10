POLICIAL DO CEARÁ É EXECUTADO A BALA NA BR 304, EM MOSSORÓ

Uma ocorrência policial que acabou ceifando a vida de um policial do estado do Ceará, identificado como Raimundo da Silva Neto, 27 anos de idade, foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar por volta das 18:30hs desta terça-feira, dia 02 de outubro, em Mossoró no Rio Grande do Norte.





A princípio, o caso foi tratado como acidente no retorno que liga Mossoró para Governador Dix Sept Rosado na BR 304.





Testemunhas relataram terem ouvido disparos de arma de fogo, acredita-se que pode se tratar de uma tentativa de assalto ou execução.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), constatou óbito e percebeu perfurações de tiros. A vítima era um policial do Ceará e morava próximo a Base da Petrobrás. O que ocasionou a morte somente o ITEP confirmará.





Com informações do portal Passando na Hora RN