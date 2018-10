Polícias Civis (DDM- Sobral) abraçam a campanha do Outubro Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, bem como em alusão ao dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - 10 de Outubro, Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher(DDM)- Sobral, que tem como





Delegada Titular a Dra Adriana Savi, realizaram na manhã um hoje um café da manhã com mulheres, e contou com a participação de profissionais do Centro de Referência da Mulher de Sobral Ana Soraia Galdino .No Evento, foi realizada conscientização acerca do que pode ser considerada violência doméstica contra a mulher e seus subtipos – violência física, patrimonial, moral, psicológica e sexual e a sempre utilizar todos os canais disponíveis para denunciar seus agressores em caso de ataques. A enfermeira Andréa Ximenes falou sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.