Prefeitura de Sobral anuncia mudanças no trânsito

A Coordenadoria Municipal de Trânsito iniciará, a partir da quinta-feira (16) a campanha educativa que irá acompanhar as mudanças de tráfego no cruzamento do Centro de Convenções, Avenida Pericentral e Avenida Senador Ermírio de Moraes.





Dentre as mudanças implantadas está a mudança de tempo dos semáforos do Centro de Convenções, que passarão de quatro tempos para dois tempos, com conversão à esquerda proibida; e a Avenida Pericentral, que passará a ser mão dupla no trecho entre a Avenida Senador Ermírio de Moraes e a Avenida John Sanford, com estacionamento proibido nos dois sentidos.