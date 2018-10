PREFEITURA DE SOBRAL ESTÁ "ROUBANDO" OS MORADORES DA ZONA RURAL

Do facebook do vereador Zezão:





"INACREDITÁVEL!





Pela lei municipal o maior percentual de cobrança de taxa de iluminação publica nesse caso é 15 %.

Quem tem uma conta de 300 reais deve pagar 45 reais de taxa.

Nessa casa no interior do caracará a conta veio 326 reais e a taxa que deveria ser 50 reais veio 324 reais. UM VERDADEIRO ABSURDO. UM VERDADEIRO ASSALTO AO HOMEM DO CAMPO.

ATENÇÃO:

QUEM ESTIVER COM ESSE PROBLEMA , TRAGA A CONTA PARA MEU ESCRITÓRIO NA SEGUNDA FEIRA.

IREI PESSOALMENTE AO DECON , ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TRATA DA DEFESA DO CONSUMIDOR.

**************

Não paguem a conta . Você está sendo assaltado........"