PRF apreende 700 mil cigarros paraguaios em fiscalização

A apreensão aconteceu na cidade de Chorozinho, dois homens foram presos.

Por volta das 14h desta segunda-feira, (29), durante uma fiscalização no km 72 da BR-116, no município de Chorozinho (CE), policiais rodoviários federais abordaram um furgão, placas do CE, que tinha dois homens como ocupantes.





Em vistoria no interior do veículo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram 700.000 (setecentos mil) cigarros de origem estrangeira (Paraguai), cuja importação, que é proibida, caracteriza o crime de contrabando.





Além dos cigarros, foram apreendidos aproximadamente 500 kg de fumo sem nota fiscal e 17 (dezessete) cheques no valor total de R$ 139.378,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais).





Foi dada voz de prisão ao condutor e ao passageiro do veículo, sendo a ocorrência encaminhada para a Sede da Polícia Federal.





