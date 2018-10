Professor do UNINTA participa de mesa temática em Encontro Internacional

O professor Dr. Marcus Pinto Aguiar, que compõe o quadro de docentes do Curso de Direito UNINTA, é convidado do VII Encontro Internacional de Direitos Culturais, que acontece em Fortaleza entre os dias 1º a 5 de outubro. Marcus fará parte de mesa temática ao lado de professores do Chile e da Argentina.





O evento, que terá como tema “Liberdades Culturais: um bem humano universal”, contará com a participação de palestrantes de todo o Brasil e também de outros países, como França Argentina e Itália. A programação conta com apresentações de trabalhos acadêmicos, simpósios, palestras, mesas redondas, entre outros.





O encontro terá transmissão ao vivo através do canal oficial do evento no youtube: