Projeto Educomunicação traz estudantes de colégio estadual ao UNINTA

Na última quarta-feira (17), uma turma de estudantes do ensino médio da Escola de Tempo Integral Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, realizou uma visita aos estúdios do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA). A atividade faz parte do Projeto Educomunicação.





De acordo com a coordenadora do Curso de Jornalismo, Profa. Ma. Liliane Luz Alves, a visita faz parte do cronograma do projeto. A turma conheceu os estúdios de rádio e televisão e participou de atividades presentes na rotina dos jornalistas, como gravações. Ao final da visita, os estudantes acompanharam também uma aula prática dos acadêmicos de Jornalismo.





O Projeto





O Educomunicação tem como objetivo aproximar a sociedade e a instituição, colaborando com o aprendizado e levando a importância da Comunicação para os estudantes do ensino médio. Os docentes do Curso de Jornalismo ministram oficinas com temas diversos, que incluem Cultura Contemporânea, Fotografia, Fanzine, Comunicação Comunitária, Web Tv e Leitura e Escrita, além de um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).