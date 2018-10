Ronaldinho Gaúcho manifesta apoio a Bolsonaro: "Por um Brasil melhor"

Ronaldinho Gaúcho utilizou seu perfil oficial no Twitter, neste sábado (6), para manifestar apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. "Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria.





Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!", escreveu o ex-jogador na legenda de uma foto onde aparece vestindo uma camisa amarela, com o número 17.





Ronaldinho conta com 18 milhões de seguidores em seu perfil oficial, e, em menos de uma hora, recebeu uma resposta do candidato. Bolsonaro respondeu ao ex-jogador: "Muito obrigado, Ronaldinho! É uma honra!".





O ex-jogador da seleção brasileira é mais uma personalidade ligada ao futebol que manifesta apoio ao candidato do PSL. Nomes como Felipe Melo, volante do Palmeiras, e Jadson, meia do Corinthians, também declararam apoio a Jair Bolsonaro. No fim do dia, Rivaldo foi outro a declarar apoio ao candidato do PSL. Nos comentários, a publicação do ex-jogador teve o apoio de Edmundo e Giovanni, também ex-atletas de futebol.





O jogo entre Atlético-PR e América-MG, realizado em Curitiba, neste sábado, também contou com uma manifestação política. Jogadores do Atlético-PR, com exceção do zagueiro Paulo André, entraram em campo com uma camiseta amarela com com a frase "Vamos todos juntos por amor ao Brasil". Ainda neste sábado, Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do clube paranaense, declarou apoio a Bolsonaro em suas redes sociais.