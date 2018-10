SAIBA POR QUE VOCÊ DEVE SEMPRE COLOCAR UMA COLHER DE AÇÚCAR NO SEU QUINTAL — ANTES DE SAIR DE CASA.

É cada vez mais comum ouvir personalidades em todo o mundo falando sobre a preservação ambiental, sustentabilidade e prevenção à vida. Sim, pode parecer termos modernos para quem até um tempo atrás não prestava atenção nesses temas, mas saiba que com uma simples ação de colocar uma colher de açúcar no seu quintal antes de sair de casa, é mais útil e importante do que possa parecer.





Ao se dar conta e entender o motivo e a diferença que uma simples colher de açúcar no quintal pode fazer, entenderá que o medo de atrair insetos como, por exemplo, formigas, fica menor diante dessa prioridade.





Entenda melhor o que pode acontecer em breve e o motivo pelo qual vale colocar a colher de açúcar antes de sair de casa.





Sir David Attenborough, de 92 anos é zoólogo britânico e autor de livros, além de apresentador de TV. Ele faz um alerta sobre o que não estamos percebendo.





“Se as abelhas desaparecessem da face da terra, os humanos teriam apenas quatro anos para viver”, publicou em seu perfil na rede social.





“Nos últimos 5 anos, a população de abelhas caiu em 1/3”.





“Nesta época do ano, muitas vezes as abelhas parecem estar mortas ou morrendo, mas estão longe disso. As abelhas podem ficar cansadas e simplesmente não têm energia suficiente para voltar à colmeia.





“Se você encontrar uma abelha cansada em sua casa, uma solução simples de açúcar e água ajudará a revivê-la.”





“Simplesmente misture duas colheres de sopa de açúcar branco granulado com uma colher de sopa de água e deixe para a abelha. Você também pode ajudar compartilhando este post para aumentar a conscientização.”





A preservação da abelha é uma luta importante e necessária para todos nós, o alerta que David faz, não é por conta de ele ser uma ambientalista, outras autoridades no assunto também estão preocupados.

Fonte: Maepits