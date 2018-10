SOBRAL ABANDONADA: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia descaso da Prefeitura de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Queria que se possível publicasse no blog Sobral 24 Horas.









Ocorre o seguinte:









Aqui em Sobral quando uma pessoa estar construindo ou fazendo uma pequena reforma em seu imóvel a prefeitura manda logo uma fiscalização pra verificar se não estar tendo entulho no meio da via ou se não estão colocando material de construção em local inapropriado. Pois bem, aqui no bairro Jerônimo de Medeiros Prado o antigo Bairro Betânia Tem um terreno que é da prefeitura e a equipe da prefeitura a cerca de uns dez meses fizeram uns metros de calçadas aqui no bairro. Mês passado mandaram quebrar tudo pra poder refazer aquilo que estava feito e deixaram todo o entulho aqui espalhado e pra piorar o material que eles estavam reconstruindo a calçada fica assim espalhado no meio da via atrapalha do o fluxo de veículos e facilitando as ações de delinquentes que agem no bairro. Essas reformas aqui no bairro já deram por esquecidos e a população amarga todos os dias essa triste situação.









Bando do irresponsáveis e canalhas. Não há adjetivo mais adequado para esses que fazem essa administração em Sobral.









O nome disso é irresponsabilidade com o dinheiro público.









Deixo algumas fotos para poderem verificar a situação."