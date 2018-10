TÁ DIFÍCIL SER TAXISTA EM SOBRAL! BANDIDOS SEQUESTRAM TAXISTA NO BAIRRO VILA UNIÃO

Na madrugada deste domingo, 21, por volta das 21:30h, um taxista foi sequestrado e mantido em cárcere privado.

Duas mulheres que estavam nas proximidades do HRN, pararam um taxista e mandaram o mesmo seguir para o bairro Vila União para pegar mais duas pessoas. O taxista se dirigiu ao bairro Vila União, onde pegou mais dois passageiros (dois homens), que mandou o táxi seguir para o Arco Nossa Sra. de Fátima. Nas proximidades do cemitério, no bairro Grajaú, os indivíduos renderam o taxista, ordenando que ele seguisse para o bairro Caiçara, pois iriam matar um elemento. Quando chegaram no Caiçara não encontram o desafeto, então seguira para o bairro Sumaré, onde efetuaram vários tiros em via pública.





Os elementos não conseguindo lograr êxito na execução do desafeto, abandonou o veículo e o taxista no bairro Vila União.





O taxista acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e o conduziu para prestar depoimento da Delegacia de Polícia Civil.





Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.





Fonte: Sobral 24 horas