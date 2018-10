TRAGÉDIA EM ITAPIPOCA/CE: MÃE E FILHO MORREM VÍTIMAS DE ACIDENTE

Mãe e filho (bebê) morrem em acidente de trânsito na BR-402 em Itapipoca.

Uma mulher de 29 anos e seu filho, um bebê de 7 meses, morreram em um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um carro, fato ocorrido neste sábado (20), na localidade de Guarani, em Itapipoca.

Segundo informações de testemunhas, estavam na moto a mãe, o bebê e o pai da criança, quando o motorista do carro Fiat Uno tentou ultrapassar e acabou batendo na traseira da moto.

Conforme a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu na BR-402, KM 270. A mulher identificada como Valdinete Mota, de 29 anos morreu no local, o bebê morreu a caminho do pronto socorro. O marido da vítima e o motorista do carro foram encaminhados com vida para o hospital de Itapipoca.





Via Aracatiacu em Ação