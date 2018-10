UNINTA - Arquitetura e Urbanismo promoveu videoconferência sobre Processo Criativo Residencial

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA realizou, na última quarta-feira (3), uma videoconferência sobre Design de Interiores (DI) com a participação da arquiteta urbanista e designer Miriam Gurgel. A conversa aconteceu em dos ateliers do curso e contou com a presença dos estudantes de vários semestres, que escolheram como tema “Processo Criativo Residencial”.





O evento foi coordenado pela professora e arquiteta Inès Bandeira, gestora pedagógica do curso, e contou com a organização do também arquiteto e professor Ruy Debs, que agradeceu aos setores envolvidos na realização da videoconferência. O coordenador do curso, Prof. Dr. João Carlos Correia também esteve presente.





Ao final, os acadêmicos puderam fazer perguntas à conferencista sobre o tema abordado. Miriam falou também sobre seus planos de visitar Sobral e realizar uma palestra no UNINTA. De acordo com os organizadores, o evento foi realizado em caráter experimental, mas serviu de inspiração para a criação do “FalArquitetura e Urbanismo” que contará com conferências de outros profissionais da área.