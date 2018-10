UNINTA - Biomedicina arrecada mais de 200kg de alimentos com encontro das Ligas Acadêmicas

No dia 24 de setembro o Curso de Biomedicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Vicente Landim, realizou no auditório principal da instituição o I Encontro de Hematologia e Banco de Sangue, que foi organizado pela liga acadêmica que é intitulada pelo mesmo nome.





O coordenador do curso, Prof. Dr. Vicente Landim comentou sobre o sucesso do evento. “Nós tivemos muitas inscrições de acadêmicos de diversos cursos das áreas de saúde do UNINTA, e, consequentemente, arrecadamos mais de 200kg de alimentos, já que cada inscrito doou 1kg. Esses alimentos serão doados para a Casa de Portadores de HIV de Sobral, que também é uma ação do curso, a Biomedicina Solidária”.





O evento também contou com outro momento, que aconteceu na sexta-feira (28), onde foram feitas campanhas de doações de sangue com o auxílio da equipe do Hemoce de Sobral.





O curso de Biomedicina possui duas ligas acadêmicas, a Liga de Microbiologia e a de Hematologia e Banco de sangue.