UNINTA informa que o prazo para aditamentos de FIES contratados até 2017.2 termina nesta quarta-feira (31/10)

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que o prazo para a realização dos aditamentos de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), efetuados até 2017.2, termina no próximo dia 31 de outubro de 2018.





Para concluir o procedimento, os acadêmicos devem acessar o SisFies e seguir os passos solicitados. Em caso de dúvidas, procurar o setor de FIES do UNINTA, que fica localizado no prédio sede II do UNINTA. O setor funciona de segunda feira a quinta feira, das 7h:15 às 22h, e na sexta-feira, das 7h 15min às 17h 30min.









Vagas Remanescente do FIES





O Centro Universitário INTA (UNINTA) também informa que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) está ofertando vagas remanescentes para novos contratos e com isso a possibilidade de ingresso na Universidade. Atualmente os financiamentos cobrem até 98% do custo da graduação (exceto medicina) e as inscrições podem ser feitas na sede do Uninta (Prédio Sede 2 – Térreo).





Para realizar o cadastro é necessário apenas à apresentação das cópias do RG, CPF e o comprovante de endereço atualizado. As vagas remanescentes podem ser utilizadas já no semestre 2018.2 ou no semestre 2019.1.