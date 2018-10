UNINTA oferta curso de inglês para alunos e professores

O curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) promove de outubro a dezembro um curso de inglês voltado a docentes e discentes de toda a instituição. A iniciativa, fruto de um projeto de extensão, oferece turmas de nível iniciante e avançado, com carga horária de 100 h/a.





Eduan Rodrigues (24), aluno do 4º semestre do Jornalismo, é o ministrante das aulas. O acadêmico, que já tinha concluído curso de inglês em sua cidade natal, São Luís (MA), morou por pouco mais de um ano em Dublin, Irlanda, onde aprimorou o inglês e, desde que retornou ao Brasil, atua profissionalmente como professor de língua estrangeira em Sobral.





Para a coordenadora do curso de Jornalismo, Me. Liliane Luz, “ter uma segunda língua para área acadêmica é muito importante e também um diferencial no currículo. É a primeira vez que esse tipo de atividade, como projeto de extensão, acontece aqui no UNINTA e o objetivo é capacitar os estudantes e nosso corpo docente”, explica.