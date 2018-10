Vagas remanescentes do FIES possibilitam entrada no UNINTA

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) está ofertando vagas remanescentes para novos contratos e com isso a possibilidade de ingresso na Universidade. Atualmente os financiamentos cobrem até 98% do custo da graduação (exceto medicina) e as inscrições podem ser feitas na sede do Uninta (Prédio Sede 2 – Térreo).





Para concorrer a uma das vagas remanescentes do FIES é muito fácil. O estudante poderá utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2010 a 2017, onde deverá ter alcançado média acima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Para realizar o cadastro é necessário apenas a apresentação das cópias do RG, CPF e o comprovante de endereço atualizado. De acordo com a legislação, o candidato que conseguir o FIES está automaticamente aprovado no curso desejado, sem a necessidade de vestibular ou outro processo seletivo, além de poder utilizar o benefício já no semestre 2018.2 ou no semestre 2019.1.





Pensando nos estudantes que desejam cursar ou que já frequentam uma das suas graduações, o UNINTA trabalha em regime de plantão com o setor especialmente voltado para o atendimento dos interessados no FIES. O setor fica na sede da instituição e funciona de segunda feira a quinta feira, das 7h:15 às 22h, e na sexta-feira, das 7h 15min às 17h 30min.





Além deste setor especializado, a equipe do UNINTA também disponibiliza uma página explicativa sobre o processo de adesão do FIES, que pode ser acessada através do link - http://uninta.edu.br/site/perguntas-frequentes-sobre-fies/ - além de atendimento online via redes sociais. O Ministério da Educação informa que o número de vagas é limitado e disponibilizado por ordem de chegada.









Serviço





Inscrições para vagas remanescentes do FIES no UNINTA





Data: Até o dia 9 de novembro





Local: Sede do UNINTA (Prédio Sede 2 – Térreo).





Atendimento: Setor FIES UNINTA: de 2ª a 5ª - 7h:15min às 22h - 6ª - 7h:15min as 17h:30min





Contatos: whatsapp: RONALDO (88) 99938-7215





GABRIELA (88) 99280-7235





CLEIDE (88) 99774-9794





CIBELE (88) 99418-8745





KELVE (88) 99473-6434





FLAMARION (85) 99851-1785





NIVALDA (88) 99487-0999





facebook - Unintaoficial