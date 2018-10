Véspera do Feriado em Sobral - DJ Mathexxx comandará festa de "Hallowen"

Nesta quinta-feira o Cali GastroBar inova mais uma vez e promove uma festa de Hallowen bem diferente. Com muito sambarock e SoulFunk a banda Alquimia do Balanço comanda a festa que botará todos os presentes para dançar. Antes da banda, o DJ Mathexxx é o responsável pelo aquecimento com suas pick ups e uma selecionada coleção de discos de vinil. O chafurdo começa às 21h e os ingressos custam à bagatela de R$10 reais antecipados e R$15 reais no local do evento.





Alquimia do Balanço



Tendo como influência principal o sambarock de Jorge Ben e a pegada Soulfunk do inconfundível Tim Maia, a Alquimia do balanço aposta na malemolência e no gingado como receita de uma mistura explosiva para a felicidade geral da nação. Formada por membros de várias bandas da cena alternativa sobralense como Trovador eletrônico, Freud Explica e Lamparina wi-fi, a Alquimia do balanço se agregou por afinidade sonora e pela proposta de fazer um som dançante. Viva a alquimia e os grandes mestres do balanço!