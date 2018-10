VÍDEO: Uso de frota de ônibus em campanha para Haddad pode levar à cassação da candidatura

O Anta gonista mostrou imagens de ônibus de Salvador adesivados com a estrela do PT e o número 13, de Fernando Haddad. Agora, tem até vídeo.





Trata-se de crime eleitoral previsto com cassação do registro da candidatura e, posteriormente, do mandato – caso o petista seja eleito.





“O caso pode ser enquadrado como abuso de poder econômico e político. Econômico porque estão usando a estrutura de uma empresa em favor da campanha de Haddad. Político porque se trata de uma concessão pública. Os veículos, embora privados, estão à disposição do serviço público”, explica o advogado eleitoral Flávio Henrique Costa Pereira.