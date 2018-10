VIOLÊNCIA CÃO! Bandidos matam inimigo de facção e deixam menino de 4 anos ferido por bala perdida em Aracati

Um jovem foi assassinado a tiros e um menino de 4 anos de idade baleado no tórax na cidade de Aracati, no Litoral Leste do Estado (a 149Km de Fortaleza) na noite desta segunda-feira (8). Em estado grave, o garoto foi transferido, de ambulância, para Fortaleza e está internado no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde deverá passar por cirurgia. Um suspeito dos crimes foi preso logo em seguida pela Polícia Militar.





Segundo a Polícia, os crimes ocorreram por volta de 18h50 na Travessa Padre Pacheco, no Centro de Aracati, na Areninha localizada próxima a uma escola do Município. Naquele momento, dois homens em uma motocicleta de cor vermelha, modelo Bros, chegaram ao local com a intenção de matar um desafeto. Ao encontrarem o rapaz, começaram a atirar, e o garoto, identificado como Guilherme Leandro Braga da Silva, 4 anos, teria sido atingido por uma “bala perdida”.





O rapaz que era o alvo do atentado, identificado por Lidivânio da Rocha Silva, 27 anos, conhecido por “Livinho”, morreu na hora. Segundo a Polícia, ele era envolvido com facções criminosas e, recentemente, teve um irmão, de apelido “Ném”, também assassinado.





O garoto Guilherme Leandro baleado foi levado para o hospital da cidade e, logo em seguida, transferido de ambulância, para a Capital.





Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Aracati estiveram no local do crime em busca de informações que pudessem ajudar na identificação dos atiradores.





Prisão de suspeito





Com base em uma denúncia da população, uma patrulha do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), foi até a comunidade Vila Buiú e, em uma casa na Rua Dragão do Mar, foi efetuada a prisão de um suspeito do crime de morte e da lesão na criança. Trata-se de Bismarck Barbosa da Silva.





O suspeito estava em frente a sua residência com uma motocicleta com as mesmas características da usada na fuga após o assassinato. Os PMs fizeram uma busca na residência dele e acabaram encontrando drogas, dinheiro e celulares.





De acordo com o secretário da Segurança Pública de Aracati, coronel PM Werisleik Ponte Matias, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracati e autuado em flagrante. Bismarck possui uma extensa ficha criminal, que inclui delitos como homicídio doloso, tráfico de drogas, roubo, furto e receptação. (Blog Fernando Ribeiro)