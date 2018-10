VIOLÊNCIA CÃO: Tiroteio em plena Avenida Mister Hull no começo da tarde deixa uma pessoa morta e outras feridas

Um tiroteio ocorrido no começo da tarde desta terça-feira (30), em plena Avenida Mister Hull, no começo do trecho urbano da BR-222, no bairro Antônio Bezerra, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. O homem assassinado não foi, ainda identificado. Os feridos foram socorridos do local. Policiais militares e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do crime em busca de informações que levassem aos responsáveis pelo confronto armado.





A Policia Militar isolou o local onde ficou estendido o corpo do homem, no canteiro, em frente a um grande supermercado atacadista. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram deslocadas para atender à ocorrência. Policiais civis do 10º DP (Antônio Bezerra) também estiveram ali em busca de informações e pistas.





Câmeras instaladas na avenida poderão auxiliar as autoridades policiais a identificar os autores do crime e os envolvidos diretamente no tiroteio. Logo após o crime, uma mulher compareceu ao local. Ela seria, supostamente, a esposa do homem morto. O tiroteio em plena avenida assustou quem passava por ali e o trânsito acabou engarrafando.





(Fernando Ribeiro)