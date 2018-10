VIOLÊNCIA: CASAL É EXECUTADO A BALA NA ZONA RURAL DE CARIRÉ/CE

Um duplo homicídio foi registrado no início da noite deste sábado, dia 20, na localidade de Riacho do Moreno, próximo ao Distrito de Angicos, Município de Carire. De acordo com as primeiras informações, indivíduos até então desconhecidos invadiram a casa de um rapaz conhecido por "Sabãozinho", e o executaram com vários tiros, logo em seguida a esposa da vítima, que ainda tentou fugir pelo quintal da residencia, mas acabou sendo executada com vários tiros nas costas. Após o duplo homicídio, os assassinos fugiram e não foram identificados.





As vítimas retornavam de um torneio de futebol, quando foram assassinadas. A Polícia Militar realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.