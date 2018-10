VIOLÊNCIA DEVASTADORA EM SOBRAL: TAXISTA É VÍTIMA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

A violência é avassaladora na cidade de Sobral.





Na madrugada desta terça-feira (2), a polícia registrou uma tentativa de latrocínio na Rua Domingos Olímpio, nas proximidades da Sefaz, Centro de cidade.





Um taxista de registro 184 sofreu um tiro no pescoço, sendo socorrido em estado gravíssimo para o hospital Santa Casa. O taxista perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma residência.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.





Mais detalhes sobre a identificação da vítima em breve.