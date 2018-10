Youtuber campeão de votos no Ceará conseguiu fama ao chamar Camilo de "frouxo"

André Fernandes (PSL), seguido por 1,5 milhão de pessoas no Facebook e 500 mil no Youtube, somou 109 mil votos gastando declarados R$ 7.500.

André Fernandes (PSL) foi o deputado estadual mais bem votado do Ceará e o mais jovem eleito no Brasil, tendo apenas 20 anos de idade. Com mais de 1 milhão e meio de curtidores na página do Facebook e quase meio milhão no Youtube, o cearense, natural de Iguatu, a 380 km de Fortaleza, obteve 109.742 votos na primeira candidatura.





Apoiador e correligionário de Jair Bolsonaro, que vai ao segundo turno na disputa pela presidência do Brasil com Fernando Haddad (PT), o novo parlamentar falou da surpresa em ser o mais votado no estado, em entrevista à Rede Jangadeiro FM, nesta segunda-feira (8). Ele acredita que o anseio da população por renovação foi o motivo.





“A gente tinha a expectativa de que seria um dos mais votados, pelo menos entre os dez. Mas ser o mais votado foi surpresa. Sempre tenho usado minhas redes sociais defendendo renovação na política, contra a inversão de valores, com uma ideia diferente dos que aí estão, sempre desafiando e denunciando os políticos velhos e corruptos. O povo quis uma renovação e provou isso nas urnas”, avaliou.





O jovem deputado começou a ganhar espaço na internet com vídeos no Youtube fazendo críticas à política brasileira, principalmente ao governo de Camilo Santana, que foi reeleito, e a Lula. Entre os mais vistos estão “Destruindo a imagem falsa do Lula” e um outro em que ele chama o governador de “frouxo”, ao criticar a segurança pública.





“A minha parte tenho certeza que vou fazer. Se o Camilo Santana se elegeu com uma bancada forte do PDT, dos aliados dele na coligação, a culpa não é minha, é do povo que colocou eles lá. Mas a minha parte vou fazer, minhas ideias vão continuar as mesmas. Se for pra eu me aliar a esse povo e me sujar, estou fora. A partir do momento em que colocam um projeto que vai beneficiar o povo, voto a favor se for para a melhoria do povo. Se for contra o povo, vou sempre ser oposição e lutar contra”, disse André.





André conta que visitou cerca de 120 cidades do Ceará em palestras pelo movimento Endireita Ceará. Ele acredita que as redes sociais contribuíram para o sucesso no pleito, mas não só isso.





“Teve influência das redes sociais, mas não atribuo (o sucesso nas urnas) só a isso. A gente gastou muito tempo e dedicação e muito sapato também rodando o Ceará”, revelou.





O jovem participou de curso de formação da Polícia Militar, foi estudante de economia e marketing, mas os vídeos no Youtube e na página do Facebook, onde também postou muitos comentários sobre política, repercutiram bastante na internet. Entre as muitas ideias e propostas para defender na Assembleia Legislativa, o novo deputado destacou 15 pontos em um vídeo.





“Lutar contra o aborto, as drogas, a bandidagem, defendendo sempre a família tradicional, aprovar o projeto Escola Sem Partido aqui no Ceará, contra a ideologia de gênero pregada nas escolas, defendendo a inocência das nossas crianças e sempre apoiando a Polícia Militar. É uma pauta que sempre tenho repercutido muito e falado sem medo: tem que defender a PM, que é a PM que nos defende”, disse André, incisivo.





Os cearenses elegeram 46 deputados estaduais neste domingo (7). André Fernandes se diz pronto para o papel na Assembleia Legislativa durante os próximos quatro anos.





“Eu tô preparado. A diferença entre mim e outros que aí estão é que não tenho vícios políticos, não venho de família política, não tenho acordo político, não faço politicagem, não gastei dinheiro de fundo partidário. O mínimo que gastei, R$ 7.500, foi próprio e doação de pessoas físicas entre amigos. Ou seja, me elegi o mais votado do Ceará provando que para fazer política não precisa dessa politicagem. Sobre a minha idade, tenho falado e Bolsonaro sempre falou: ‘Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos’. E eu creio que tudo isso seja missão de Deus”, concluiu o deputado mais jovem do Brasil. (Tribuna do Ceará)