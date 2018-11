56% dos produtos ficaram mais caros durante a Black Friday

Levantamento realizado pelo Diário do Nordeste acompanhou os valores de revenda de 16 itens em lojas variadas.

Conhecida por descontos fora do padrão, a Black Friday ainda gera desconfianças no Brasil. Em um levantamento feito pelo Diário do Nordeste, mais da metade dos produtos (56,25%) analisados tiveram, na verdade, uma elevação do valor de venda entre os dias 14 de outubro e a véspera da data comercial, 22 de novembro (quinta-feira).





Foram checados, ao todo, 16 produtos variados em lojas diferentes. Do grupo de itens, apenas 5 apresentaram um abatimento de preços, enquanto 2 deles não tiveram qualquer alteração de valor nas últimas semanas.





Entre os produtos que ficaram mais baratos desde o dia 14 de outubro estão o iPhone 8 de 64GB, listado no Magazine Luiza; o Samsung Galaxy S9 de 64GB, na Lojas Americanas; o perfume masculino Invictus Paco Rabanne, na Drune Shop; o perfume feminino 212 VIP Carolina Herrerra, no Submarino; e a bicicleta Colli de aro 29 e 21 marchas, também na Lojas Americanas.





Você pode conferir todos os preços e produtos na tabela abaixo. O Diário do Nordeste continuará a checagem de preços durante os próximos dias para auxiliar a vida do consumidor.